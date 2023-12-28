"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walgreens Boots Alliance с целью $32,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walgreens Boots Alliance Inc. с целью $32,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $25, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент опубликует квартальный отчет в четверг, 4 января. Ожидается рост выручки до $34,88 млрд и прибыль на акцию $0,6338. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $25 риск на портфель составит 0,31%", - указывают эксперты "Финама".

Walgreens Boots Alliance - крупнейшая в мире аптечная компания.

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