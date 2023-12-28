Котировки золота могут закрыть 2023г на мажорной ноте - "Финам"

Котировки золота обладают шансами на закрытие текущего года на мажорной ноте, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Технически движение на $2100 за тройскую унцию открыто. У золота есть перспектива закрыть год даже выше этой отметки. В случае же коррекции ближайший уровень поддержки находится на $2083", - отмечает эксперт в комментарии.

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