.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Мечела на горизонте года
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 декабря 2023 года 12:20
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Мечела на горизонте года
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Мечела" на горизонте года, котировки бумаг могут еще удвоиться с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент в ноябре сохранил объемы выпуска и продаж коксующегося угля на уровне октября и в рамках исторического диапазона. Несмотря на заметное ралли в бумаге с начала текущего года, которое составило более 100%, сохраняем позитивный взгляд на акции компании. В 2024 году закладываем объем производства в 3,8 млн тонн. Акция все еще дешевая - сейчас Р/Е в два раза ниже, чем у металлургов. Главный катализатор - по-прежнему снижение долговой нагрузки", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
28 декабря 2023 года 19:04
Индекс Мосбиржи в 2024 году будет стремиться к отметке 3500 пунктов и выше, полагают аналитики инвесткомпании "Велес Капитал". "Российский фондовый рынок по итогам декабря теряет около 2,4% и по ходу месяца падал до минимума с июля на фоне отсутствия значимых драйверов для повышения и сдержанной... читать дальше
.28 декабря 2023 года 18:44
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро", сообщается в комментарии инвестбанка. "Компания "ФосАгро" в среду опубликовала пресс-релиз с предварительными операционными результатами за 2023 год. Объем экспорта удобрений незначительно вырос - до 8,7... читать дальше
.28 декабря 2023 года 16:42
Целевой уровень индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500-3600 пунктов, говорится в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ). "Высокие ставки будут сохраняться и давить на рынок акций достаточно долгое время, - прогнозируют эксперты банка. - По нашим консервативным прогнозам, условия для... читать дальше
.28 декабря 2023 года 15:58
Доходности ОФЗ в 2024 году, вероятно, продолжат снижаться, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Кривая ОФЗ сейчас фактически не имеет наклона, на отрезке от 2 до 10 лет доходности близки к 11,9%, - пишут аналитики банка. - Доходности в дальнем конце кривой сейчас скорректировались вниз от... читать дальше
.28 декабря 2023 года 15:29
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов до конца текущей недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи в четверг снижается после шести сессий роста, в ходе которых пытался закрепиться выше 3100 пунктов, - отмечает аналитик.... читать дальше
.28 декабря 2023 года 14:59
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 212 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,45%, стоп-приказ: 177руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Благодаря гибкой и... читать дальше
.28 декабря 2023 года 14:37
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4760-4800 пунктов в четверг, относительно спокойный характер торгов может сохраниться до конца текущей недели, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Перед открытием рынка выйдет еженедельная статистика числа обращений... читать дальше
.28 декабря 2023 года 14:10
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walgreens Boots Alliance Inc. с целью $32,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $25, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент опубликует квартальный... читать дальше
.28 декабря 2023 года 13:37
Инвесторам на рынке рублевых гособлигаций стоит сохранять консервативную стратегию в следующем году, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "2023 год оказался не самым удачным для классических ОФЗ из-за ослабления рубля, роста инфляционных рисков и повышения ключевой ставки с 7,5% до 16% годовых.... читать дальше
.28 декабря 2023 года 12:57
Котировки золота обладают шансами на закрытие текущего года на мажорной ноте, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Технически движение на $2100 за тройскую унцию открыто. У золота есть перспектива закрыть год даже выше этой отметки. В случае же коррекции ближайший уровень поддержки... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.