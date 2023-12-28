Рубль обладает хорошими шансами на укрепление в начале 2024г - "Алор Брокер"

Рубль обладает хорошими шансами на укрепление в начале следующего года в отсутствие внешних потрясений, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Можно сказать, что предпринятые властями меры для обуздания падения рубля четко работают, а спрос на валюту как инструмента хеджирования переноса "лонгов" по акциям и облигациям невелик. В новогодние каникулы отечественные экспортеры продолжат поставлять свою продукцию на мировой рынок, а основной объем продажи валютной выручки придется на первые рабочие дни после праздников. При этом спрос на валюту со стороны импорта в январе-феврале традиционно будет низким. Поэтому в начале нового года в отсутствие внешних потрясений у рубля есть хорошие шансы прибавить в весе. Ближайшей технической поддержкой по паре доллар/рубль по-прежнему выступает отметка 90 руб./$1", - пишет эксперт.

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