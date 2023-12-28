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28 декабря 2023 года 11:07

S&P 500 обладает потенциалом роста до 5000-5300п в 2024г - ПСБ

Индекс S&P 500 обладает потенциалом подъема к уровням 5000-5300 пунктов в следующем году, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс S&P 500 завершает 2023 год вблизи исторических максимумов. В основе роста - снижение долларовых ставок. Его поддерживают торможение инфляции, ожидание начала цикла снижения ключевой ставки ФРС весной, крепость американской экономики и уверенность инвесторов в реализации в 2024 году сценария мягкого и недлительного ее торможения. В совокупности это предполагает повышение доходов hi-tech, представители которого обеспечили взлет индексу S&P 500. Текущие оценки S&P 500 по РЕ (26х) выглядят приемлемыми, но это достигнуто за счет низких оценок традиционных сегментов, - пишут эксперты в материале по стратегии на следующий год. - Ожидаемое в первой половине года торможение экономики может привести к некоторому охлаждению рынка США. Но, по нашим оценкам, недлительному: мы исходим из того, что ФРС не затянет со снижением ставки и поддержит экономическую активность и рынок во втором полугодии. Полагаем, что в 2024 году уже дорогой hi-tech, несмотря на признаки оживления спроса на IT и активную эволюцию ИИ, вырастет мало, а традиционные сектора, в первую очередь промышленность и финансы, станут более востребованы, что позволит S&P 500 выйти в зону 5000-5300 пунктов. Основные риски заключаются в адекватности политики ФРС, от которой зависит глубина и сроки просадки экономики, и в решении проблемы финансирования госбюджета США после выборов-2024".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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