Рубль, скорее всего, останется около 91 руб./$1 на торгах в четверг - SberCIB

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется около уровня в 91 руб./$1 на торгах в четверг, период уплаты налогов завершается, а перед праздниками спрос на валюту может повыситься, говорится в аналитическом материале SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent могут закончить торговую сессию четверга вблизи $80 за баррель, считают эксперты инвестбанка.

"В среду доходности ОФЗ-ПД повысились на несколько базисных пунктов. В четверг рост может продолжиться из-за по-прежнему высокой инфляции - на последней неделе года она ускорилась до 0,28% с 0,18% неделей ранее. На этом фоне накопленный с начала года рост цен составил 7,4%, а по итогам года он может превысить 7,5% - верхнюю границу последнего прогноза ЦБ РФ", - указывают в SberCIB.

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