Существенное изменение конъюнктуры валютного рынка до конца 2023г не ожидается - ПСБ

Существенное изменение конъюнктуры российского валютного рынка в оставшиеся дни текущего года не ожидается, считают аналитики отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ).

"На мировых рынках снижение доллара остановилось. До конца текущей недели часть инвесторов может предъявлять дополнительный спрос на валюту, стремясь минимизировать риски в преддверии праздников. С учетом сниженных объемов торгов это может способствовать локальному давлению на рубль. Но мы ожидаем, что при отсутствии неожиданных новостей ситуация существенно не изменится. По оценке, доллар США в оставшиеся два дня уходящего года будет стоить в пределах 91-92 руб./$1", - указывают эксперты в комментарии.

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