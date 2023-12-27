Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне 100 гонконгских долларов (HKD) за штуку ($102 за ADR), что предполагает потенциал роста 35%, сообщается в материале аналитиков Сергея Вахрамеева и Георгия Горбунова.

"Котировки бумаг эмитента за уходящий год снизились на 17%, показав сопоставимый с индексом Hang Seng результат. Снижение произошло на фоне сложного для экономики Китая периода восстановления, а также усиления конкуренции, которая затрагивает не только внутренний рынок, но и набирает обороты за рубежом. Мы внесли незначительные коррективы в оценки финансовых показателей Alibaba, сдвинув начало прогнозного периода на 2024 год, однако целевая цена по акциям эмитента снизилась в первую очередь по причине повышения безрисковой ставки с 3,5% до 5%. По рыночной капитализации Alibaba ($193 млрд) потеряла лидирующую позицию, хотя и уступает пока PDD Holding (Pinduoduo) совсем немного, - пишут эксперты. - Впрочем, геополитические риски, как мы считаем, уже учтены в цене, а нижняя точка в динамике выручки и прибыли пройдена, при этом акции Alibaba, даже если принять во внимание усиление конкуренции, оцениваются рынком с чрезмерным дисконтом к компаниям-аналогам".

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