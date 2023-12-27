Рубль, вероятно, останется вблизи текущих значений до конца 2023г - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля, вероятно, останется вблизи текущих значений в ближайшие торговые сессии, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Рубль пытался укрепляться на старте торгов в среду, но уже к середине дня оставил эти попытки и перешел к консолидации. Немного негатива приносит нефть, которая торгуется в минусе. Однако общий настрой на рынке не позволяет говорить о каком-либо акцентированном движении. Вероятно, что концовка года состоится вблизи текущих значений. Техническая картина пока не сигнализирует о каком-либо потенциале движения", - пишет эксперт в комментарии.

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