Цена акций Мосбиржи может вырасти до 225 руб. - "Тинькофф Инвестиции"

Котировки акций "Московской биржи" могут подняться к уровню 225 рублей за штуку, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Бенефициар санкций и ограничений, под знаком которых прошел текущий год на фондовом рынке - "Московская биржа". Инвесторы переориентировались на российские бумаги. Благодаря этому площадка ставила исторические рекорды по оборотам за день, объему торгов за месяц. В будущем году эмитент ожидает рост количества IPO, высокая ключевая ставка будет привлекать инвесторов на долговой и денежный рынок, комиссионные доходы, вероятно, продолжат расти. Ставим на дальнейший рост акций бумаг торговой площадки с "таргетом" 225 рублей за штуку", - пишут эксперты в комментарии.

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