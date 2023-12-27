Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Intel

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Intel Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $45 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Цена акций Intel выросла во вторник на 5,2%, после того как компания подтвердила намерение инвестировать $25 млрд в строительство завода в Израиле. Правительство страны обещает компании субсидии на сумму $3,2 млрд. В рамках проекта эмитент также обязалась направить $16,6 млрд на закупки у израильских поставщиков в течение следующих десяти лет. Планы экспансии на новые рынки, по нашему мнению, продолжат оказывать поддержку котировкам бумаг Intel, при этом мы сохраняем рейтинг "держать" с целевой ценой $45 за акцию", - пишут эксперты.

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