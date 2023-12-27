"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 3200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целевой ценой 3200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,4%, стоп-приказ: 2450 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания планирует запустить сервис по поиску грузоперевозчиков по принципу такси. Благодаря ему Ozon рассчитывает удвоить число перевозок заказов в 2024 году.

"С точки зрения технического анализа боковое движение продолжается, цена начала отскакивать от зоны поддержки 2400 руб. и устремилась к верхней границе. Есть вероятность обновления локальных максимумов. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2450 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26", - указывают в "Финаме".

Ozon - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.