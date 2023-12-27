"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NVIDIA с целью $560

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NVIDIA Corp. с целью $560 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,63%, стоп-приказ: $448, говорится в комментарии инвестиционной компании.

21 ноября компания представила сильную отчетность за III квартал 2024 финансового года с окончанием 29 октября, напоминают аналитики. За этот период выручка выросла в 3,1 раза в годовом соотношении до рекордных $18,1 млрд. Наибольший рост показал сегмент решений для центров обработки данных, выручка которого подскочила в 3,8 раза в годовом соотношении до $14,5 млрд, обновив рекорд.

"С технической точки зрения котировки движутся в рамках восходящего долгосрочного тренда. Среднесрочно цена движется в боковом диапазоне, котировки подходят к его верхней границе с потенциалом пробоя. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $448 риск на портфель составит 0,91%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5", - указывают эксперты "Финама".

NVIDIA - американская компания, крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

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