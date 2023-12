"БКС МИ" обновил топ-10 акций Китая

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют осторожный взгляд на китайский фондовый рынок и обновляют топ-10 акций - фаворитов на рынке Гонконга, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Новый состав топ-10: Li Auto, Baidu Inc., WuXi AppTec, PetroChina Co., China Oilfield Services, China Tower, Techtronic, Hengan International, Shenzhou и Agricultural Bank of China.

Эксперты "БКС МИ" сохранили в портфеле фаворитов акции техногиганта Baidu, производителя электрокаров Li Auto, фармацевтического аутсорсера WuXi и нефтегазовой компании Petrochina. Добавили бумаги нефтесервисной China Oilfield Services (рост добычи материнской CNOOC позитивен для прибыли), оператора телевышек China Tower (привлекательные мультипликаторы и дивдоходность), производителя инструментов Techtronic (привлекательная оценка и рост прибыли), поставщика предметов личной гигиены Hengan (стабильные денежные потоки и высокая дивдоходность), производителя одежды Shenzhou (рост прибыли и привлекательная оценка) и Agricultural Bank of China (высокая дивдоходность).

"Китай входит в 2024 год с незавидным багажом: проблемы в секторе недвижимости, слабый потребительский спрос, дефляция, - пишут аналитики. - Плюс стимулы властей КНР еще не дали видимого результата. Акции гонконгского рынка все еще торгуются с привлекательными мультипликаторами. P/E индекса Hang Seng равен 7.9x, что на 27% ниже среднего за последние 10 лет. Мультипликатор P/B составляет 1.0x, дисконт к среднему - 18%. Показатели экономики Китая остаются крайне неустойчивыми, что находит отражение в динамике прибыли компаний. По итогам первого полугодия компании разочаровали рынок: прибыль компаний индекса упала на 10% г/г. Есть риск, что высокие ожидания на 2024-25гг (+9%) могут не оправдаться".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

