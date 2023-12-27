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27 декабря 2023 года 13:20
"БКС МИ" назвал топ акций РФ, привлекательных для покупки на длинные выходные
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") назвал топ акций РФ, привлекательных для покупки на длинные новогодние выходные, сообщается на портале БКС Экспресс. В список вошли акции "Северстали", "Татнефти", "Мечела", "ЛУКОЙЛа", Сбербанка, TCS Group, "Магнита". "Акции "Северстали" торгуются с дисконтом в 25% против исторических значений по Р/Е - низкий уровень в условиях ожидаемого роста цен на сталь в мире и России. Не исключаем возобновление выплаты дивидендов после выхода финансового отчета весной 2024 года с доходностью как минимум 15% на горизонте 12 месяцев. У "Мечела" наблюдается существенный и неоправданный дисконт в 50%+ против сталеваров по Р/Е. Восстановление продаж коксующегося угля и рост цен на сталь поддержат бизнес "Мечела" в следующем году", - пишут аналитики. По их оценке, наиболее привлекательная оценка среди нефтегазовых компаний у акций "Татнефти". "У компании потенциально одни из самых крупных дивидендов в секторе, если компания будет придерживаться практики выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ, как было по итогам III квартала 2023 годо", - подчеркивается в комментарии. Если правительство одобрит выкуп до 25% акций у инвесторов из недружественных стран с дисконтом не менее 50% к текущим ценам, стоимость акций "ЛУКОЙЛа", по оценкам аналитиков, может увеличиться на 15-34% (в зависимости от конкретных параметров сделки). Кроме того, "ЛУКОЙЛ" остается одной из наиболее интересных дивидендных фишек в секторе, дивдоходность на год вперед может превысить 12%. "Сбербанк намерен достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год за счет среднего уровня банковской чистой процентной маржи (NIM) 5,5%+ и средних темпов роста кредитов и средств физических лиц на 10% в год, - отмечают стратеги "БКС МИ". - Компания намерена поддерживать целевой показатель эффективности (Операционные расходы/Доходы) на уровне 30% с фокусом на росте производительности.Отличные финансовые результаты на протяжении 2023 г. предполагают, что летом 2024 года Сбер выплатит рекордные дивиденды - около 33 рублей на акцию, по нашим ожиданиям, что соответствует 12% дивдоходности". По мнению экспертов, сильный рост клиентской базы TCS Group обеспечивает рост бизнеса и доходов, а диверсификация выручки служит защитным фактором в различные циклы экономики. Компания остается сильным финтех-игроком, а ее потенциальная редомициляция с Кипра может стать краткосрочным катализатором для акций. "Магнит" объявил рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2022 год и созвал ГОСА, в том числе для переизбрания состава совета директоров, - напоминают аналитики. - Последнее может привести к повышению уровня листинга бумаг на Мосбирже обратно до первого. А рекомендация дивидендов за 2022 год может сигнализировать о возобновлении регулярных выплат - ждем дивдоходность в 14-20% на ближайшие 12 месяцев". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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