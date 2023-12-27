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27 декабря 2023 года 11:57
Цена бумаг "Мать и дитя" сохраняет потенциал роста до 875 руб. - "Тинькофф Инвестиции"
Котировки депозитарных расписок "Мать и дитя" сохраняют потенциал роста до 875 рублей за штуку, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Компания из сферы медицинских услуг на протяжении года показывала уверенные результаты по МСФО, наращивала чистую прибыль, выручку и операционные показатели. В декабре "Мать и дитя" находится в процессе переноса бизнеса в Россию. Смена юрисдикции позволит ей выплатить дивиденды, в том числе за прошлый финансовый год. Совет директоров утвердил дивидендную политику, согласно которой эмитент может поделиться 100% прибыли с акционерами", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАТЬ/И/ДИТЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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