Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться у отметки 90 руб./$1 в январе - "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться у отметки 90 руб./$1 в январе, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Факторами поддержки рубля в начале 2024 года, по мнению эксперта, останутся высокая ключевая ставка и обязательная продажа валюты экспортерами. В частности, ужесточение ДКП ЦБ будет оказывать давление на потребительский спрос и соответствующий спрос на импорт, что благоприятно для торгового баланса и курса рубля. В свою очередь, обязательная продажа валюты экспортерами компенсирует некоторый негативный эффект от снижения цены на нефть в декабре (валютная выручка поступает на локальный рынок с лагом).

"Также фактором в пользу рубля будут выступать ожидаемые чистые продажи валюты Банком России в рамках бюджетных операций, - указывает Кравченко. - В то же время мы полагаем, что все эти факторы уже во многом заложены в рынок и новых существенных драйверов для заметного укрепления рубля мы не видим. Ожидаем, что пара доллар/рубль будет находиться в январе на уровне 90 руб./$1, хотя не исключаем локальных скачков курса в краткосрочные периоды усиления волатильности. Также не исключено, что в случае возникновения негативных форс-мажорных обстоятельств рубль сможет рассчитывать на дополнительную "административную" поддержку в предвыборный период".

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