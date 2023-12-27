Пара доллар/рубль, вероятно, завершит 2023г ближе к 90 руб./$1 - БКС Экспресс

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, завершит текущий год ближе к уровню 90 руб./$1, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Несмотря на ослабление национальной валюты с начала 2023 года на 30%, в последние два месяца произошла стабилизация и некоторое укрепление рубля. В моменте доллар падал под 88 руб./$1, а сейчас у 92 руб./$1. Средний курс в 90 руб./$1, скорее всего, удовлетворяет и экспортеров, и импортеров. Также на круглой отметке сводится бюджет, - пишет аналитик в обзоре. - Обычно в I квартале рубль укрепляется на фоне налоговых, бюджетных и внешнеторговых факторов, поэтому не исключаем продолжение коррекции в инвалютах и даже обновление осенних минимумов в долларе, евро, юане. На стороне рубля находятся монетарные и валютные барьеры. Жесткий цикл денежно-кредитной политики ЦБ РФ и нормативы возврата валютной выручки экспортеров из-за рубежа способны гасить волатильность и предотвращать ослабление. В среду утром доллар подпрыгивал к 92 руб./$1, но быстро откатил. Техническая формация сейчас заточена на вниз по USD/RUB - есть динамическое сопротивление, и у 92,5 руб./$1 имеется мощное горизонтальное препятствие. Доллар завершит год, скорее всего, поближе к 90 руб./$1".

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