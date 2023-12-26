Возможно укрепление рубля до 88-89 руб./$1 к концу декабря - Freedom Finance Global

Возможно укрепление рубля до 88-89 руб./$1 к концу декабря, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Доллар на прошлой неделе повышался до 92 руб. и даже выше, видимо, из-за сезонных факторов, к которым относится рост спроса россиян на наличную валюту перед новогодними праздниками, - напоминает эксперт. - Но в конце каждого месяца в силу вступает налоговый период, когда компании-экспортёры нуждаются в рублёвой ликвидности, чтобы выплатить налоги. Декабрь уходящего года, скорее всего, не будет исключением. Поэтому до конца месяца рубль может продолжить укрепление. В пользу укрепления рубля в этом году также работает обязательная продажа валютной выручки экспортёрами. Кроме того, в США, по всей видимости, цикл повышения процентных ставок уже можно считать завершённым, что является фактором ослабления доллара. До конца декабря текущего года мы можем увидеть доллар на уровне 88-89 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.