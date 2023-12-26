"Мои Инвестиции" обновили топ акций компаний средней и малой капитализации РФ

"Мои Инвестиции" внесли изменения в топ акций компаний средней и малой капитализации РФ, которые могут показать динамику лучше рынка, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Текущий состав списка: ГК "Астра", "Ренессанс Страхование", Whoosh, "Мечел" , Headhunter, "РусАгро", Globaltrans, "НоваБев Групп", "Южуралзолото".

"НоваБев", ГК "Астра", "Русагро" и Whoosh могут сохранить высокие темпы роста бизнеса, - полагают аналитики. - Драйверами Whoosh потенциально могут стать растущий спрос на услуги кикшеринга, увеличение парка самокатов и региональная экспансия, а ГК "Астра" - импортозамещение на рынке ОС и инфраструктурного ПО".

Эксперты телеграм-канала прогнозируют сильные финансовые результаты у "Мечела", "Русагро", Globaltrans и Headhunter на горизонте 12 месяцев.

Дивидендные фавориты в подборке - "НоваБев" и "Мечел".

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