Рубль будет торговаться вблизи 91 руб./$1 в новогодние праздники - "БКС МИ"

Рубль, скорее всего, будет торговаться вблизи 91 руб./$1 в новогодние праздники, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"До конца месяца мы ожидаем выхода годовой статистики по инфляции и ноябрьских данных по спросу, динамике ВВП и занятости. Но, учитывая, что решение по ставке было принято недавно, не ждем сильного влияния этих событий на курс рубля, который в праздники будет торговаться вблизи RUB 91 руб./$1, - пишут эксперты в обзоре. - В конце месяца экспортеры продают больше валютной выручки для уплаты налогов, и рубль традиционно укрепляется. Но в декабре этот паттерн обычно не соблюдается: на фоне выплаты годовых премий и сезона зимних отпусков растет спрос на валюту со стороны физических лиц, что оказывает давление на курс рубля. В этом месяце ослабление доллара во многом сгладило этот тренд и позиции рубля значимо не изменились. В период праздников объемы торгов на бирже снижаются, но существенного спроса на рубль не формируется, поэтому мы прогнозируем стабильный курс до первой рабочей недели января".

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