Потенциал повышения S&P 500 до конца 2024г составляет 9,4% - "БКС МИ"

Потенциал повышения S&P 500 составляет 9,4% до конца 2024 года, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Индекс S&P 500 за 2023 год вырос на 23%, несмотря на высокие ставки и геополитическую напряженность, отмечается в комментарии. К началу 2024 года экономика США подходит в хорошей форме. Аналитики "БКС МИ" считают, что на передний план выходит сценарий "мягкой посадки", а вероятность рецессии снижается.

"Текущий мультипликатор P/E индекса S&P 500 - 19x, что выше среднего исторического значения за 10 лет (17,8х) на 7%, - констатируют эксперты. - При этом P/E индекса SPW (равновзвешенный S&P Equal Weighted) - 16х, ниже среднего на 6%. Разница в оценке объясняется рекордной долей высокотехнологичных игроков в составе S&P 500. Премия, которую инвесторы готовы платить за техгигантов, оправдана. В ближайшие 12 месяцев самые высокотехнологичные сектора - ИТ и телекоммуникации, как ожидает рынок, покажут увеличение прибыли на 28-31%, тогда как рост прибыли на акцию S&P 500 ожидается в размере 11%. Наш прогноз по S&P 500 на конец 2024 года - 5200 пунктов. Потенциал повышения составляет 9,4% с текущих уровней. Индекс может достичь такого результата за счет роста прибыли компаний, при этом мультипликатор Р/Е не изменится".

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