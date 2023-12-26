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26 декабря 2023 года 15:48
Перспектива более низких дивидендов может сдерживать восстановление акций Газпром нефти - "Велес Капитал"
Перспектива более низких дивидендов может сдерживать восстановление акций "Газпром нефти", считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "Газпром нефти" во вторник последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на бумагу (доходность 9%), что предполагает открытие торгов в среду в районе 837 рубля по отношению к текущим ценам, - отмечает эксперт. - Тем не менее история прошлогодних дивидендов указывает на риски значительно более низких выплат по итогам всего года (2,3% против 13,8% за 9 месяцев 2022 года), что может ограничивать интерес к бумагам и даже привести к смене среднесрочного тренда при стабилизации ниже 820 рублей с опасностью развития падения с первыми целями 800 и 775 руб. В пользу осторожной позиции по "Газпром нефти" после дивидендной отсечки говорит и падение прибыли компании за 9 месяцев 2023 года по РСБУ на 17,7% по сравнению с уровнем годовой давности". Однако в целом, по мнению Кожуховой, бумаги даже сейчас не выглядят перекупленными и вполне могут вернуться к повышению при отсутствии негативных факторов на рынке РФ и развитии бычьего тренда по нефти: в ближайшее время имеет смысл следить за поведением котировок у поддержки 820 рублей, подчеркивает стратег. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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