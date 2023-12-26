"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Caterpillar с целевой ценой $ 313,5 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 8,1% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Caterpillar за последние 12 месяцев находились в головокружительной гонке, показав сопоставимый с S&P 500 рост более чем на 25%, - пишет аналитик Полина Щукина. - Принимая во внимание увеличение инвестиций в инфраструктуру США и следование ESG-повестке, финансовые результаты компании в 2024 году будут сопоставимы с результатами 2023 года. Длительная дивидендная история и периодическое повышение дивиденда на одну акцию также служат фактором привлекательности акций для инвесторов. У компании хорошие долгосрочные перспективы, но, учитывая ретроспективную динамику акций за последний год и ожидаемую динамику выручки и прибыли, мы не находим стимулов для продолжения ралли".

Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной и промышленной отраслей.

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