Бумаги Ozon сохраняют потенциал роста до 3490 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Бумаги Ozon сохраняют потенциал роста до 3490 рублей за расписку на горизонте года, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

Эксперты напоминают, что к концу прошлого года расписки одного из самых крупных онлайн-ритейлеров России стоили 1388,5 рубля, сейчас они торгуются за 2662 рубля. Профит за год составил 91,72%.

"В первом квартале 2023 года компания показала прибыль в 10,7 млрд рублей, однако далее вернулась к убыточным показателям, - констатируют стратеги. - Но бизнес Ozon стремительно растет. Компания расширяет географию, увеличивает продажи и их частоту. В 2023 году Ozon принял решение уйти с биржи Nasdaq и зарегистрировал проспект эмиссии депозитарных расписок на Мосбирже. Однако о дальнейших шагах по переезду бизнеса информации пока нет. Мы смотрим на бумаги ритейлера положительно и видим перспективу в цене с апсайдом до 3490 рублей за штуку на горизонте года".

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