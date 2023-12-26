"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2630 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2630 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 2300 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"25 декабря 2023 года Банк России принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций международной компании "Яндекс". По сообщениям Reuters, ожидается, что реорганизация компании пройдет в I квартале 2024 года. Данные факты свидетельствуют о том, что все идет к скорой редомициляции "Яндекса" в РФ, что может выступить сильным драйвером роста", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции тестирует локальный уровень сопротивления и 200-дневную скользящую среднюю. При пробитии появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 2630 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 руб. риск на портфель составит 0,21%", - указывают в "Финаме".

"Яндекс" - российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

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