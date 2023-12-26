Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2023г может составить 20% - БКС Экспресс

Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" по итогам 2023 года может составить 20%, считают аналитики БКС Экспресс.

"Чистая прибыль за 9М23 предполагает, что в этом году акции "Сургутнефтегаза" уже принесли инвесторам дивиденды в размере 13,2 руб. на акцию с учетом 5,4 руб. в 3К23. Однако в четвертом квартале чувствительность к курсовым разницам снова высокая, а рубль продолжает укрепляться, поэтому мы значительно повысили наш прогноз валютных убытков на 4К23 - до $4,1 млрд. Чистый доход за год ожидаем на уровне 1,26 трлн руб., а дивиденды по "префам" (исходя из коэффициента выплат в размере 40% прибыли на акцию) - 11,6 руб. на акцию (дивдоходность - 20%), что немногим выше нашей недавней оценки в 11,1 руб. По "обычке" наш прогноз остался на уровне 0,82 руб. (доходность - 3%), - указывают эксперты в комментарии. - Обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (негативный взгляд по обеим бумагам) торгуются с прогнозными мультипликаторами P/E на 2023 год в размере 3x и 6,1x соответственно".

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