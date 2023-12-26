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26 декабря 2023 года 10:59
"Префы" Сургутнефтегаза интересны для покупок под дивиденды - "Алор Брокер"
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" могут быть интересны инвесторам для покупок под дивиденды, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Эмитент неожиданно отчитался за девять месяцев 2023 года. По "префам" заработано около 23% дивидендной доходности доходности, но годовой показатель может быть ниже из-за укрепления рубля в последнем квартале года. Однако в любом случае, по нашим оценкам, дивидендная доходность привилегированных акций будет наивысшей среди высоколиквидных акций. Бумагу имеет смысл покупать под дивиденды с учетом того, что в следующем году рубль скорее упадет, нежели вырастет", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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