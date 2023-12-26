Рубль может укрепиться до 91 руб./$1 на торгах во вторник - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до 91 руб./$1 на торгах во вторник, похоже, что спрос на иностранную валюту сейчас незначителен, а экспортеры продают достаточно большие объемы выручки перед уплатой налогов, сообщается в аналитическом материале SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что котировки нефти марки Brent удержатся на торгах во вторник в пределах $79-80 за баррель", - отмечают эксперты инвестбанка.

"На рынке госдолга без особых изменений. Торговая активность в понедельник осталась низкой, а ОФЗ закрылись без значительных изменений. Во вторник Минфин может объявить последний аукцион в 2023 году, однако у него есть опция и не проводить его ввиду успешного выполнения программы заимствований на текущий год. В любом случае это вряд ли повлияет на вторичный рынок, котировки на котором могут остаться стабильными", - пишут аналитики в обзоре.

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