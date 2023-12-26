Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3050-3100п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов в течение торговой сессии вторника, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Из-за дивидендной отсечки "Норникеля" индекс начнет торги немного ниже отметки 3090 пунктов. Отдаем предпочтение акциям "Магнита", "ММК", "Северстали", "Яндекса" и "Транснефти", - указывает эксперт в комментарии.

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