SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, исключив "Газпром нефть" и добавив "Магнит", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в текущий состав списка вошли "Магнит", "ЛУКОЙЛ", "Совкомфлот", "Татнефть", Сбербанк и "префы" "Транснефти".

"Акции "Газпром нефти" покинули подборку после роста в цене более чем на 40% с момента включения их в августе. Компания объявила рекордные дивиденды за 9М23, и теперь стоимость ее бумаг близка к справедливому уровню, - указывают аналитики. - "Магнит" возобновил выплаты дивидендов после двухлетнего перерыва, и поэтому мы включили его в подборку. Полагаем, что в 2024 году, помимо рекомендованных советом директоров дивидендов 412 руб. на акцию, компания может выплатить дополнительно около 1000 руб. на акцию. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам следующего года составляет 22%".

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