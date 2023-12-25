Фондовые индексы США могут показать более высокие значения в начале 2024г - БКС Экспресс

Американские фондовые индексы могут показать более высокие значения относительно текущих уровней в начале следующего года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Фондовые индексы США в пятницу закрылись с символическим приростом, но вновь вблизи максимумов года. Завершилась восьмая неделя безостановочного роста: индустриальный Dow Jones обновил исторические максимумы, широкий S&P 500 в шаге от покорения абсолютного пика, а IT-бенчмарку Nasdaq Composite до своих вершин остается еще 8%. До конца 2023 года вряд ли уже что-то изменится - тренд рынка США восходящий, и в начале 2024 года индексы могут быть еще выше, - пишет аналитик в обзоре. - С начала года Nasdaq занимает первое место по доходности среди всех глобальных индексов акций (+43%). Причина опережающей динамики кроется в высокой чувствительности компонентов индекса ("компаний роста") к вопросу процентных ставок. Вероятность окончания жесткого цикла ФРС составляет 100%, шанс на снижение ставок в марте 2024 года - 94%. Монетарный фактор ФРС может и дальше подпитывать биржевую эйфорию, а IT-индекс способен достичь пиков поближе к весне. Индекс S&P 500 за 2023 год подрос на 24%. До рекорда начала 2022 года остается процент. Идеей на начало будущего года будет обновление вершины у 4820 пунктов, а там и до психологических 5000 пунктов будет не так уж и далеко. Достижение круглой планки может совпасть с началом процесса понижения ключевой ставки ФРС, и по факту монетарного события лучше уже будет продавать рынок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.