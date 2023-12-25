Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $76-80/барр. в понедельник - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в пределах диапазона $76-80 за баррель до конца торговой сессии понедельника, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Наши ориентиры для курса рубля по отношению к доллару США, евро и юаню на завершение текущей сессии составляют 90-93 руб./$1, 100-103 руб./EUR1 и 12,5-13 рублей за юань. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 25 декабря - диапазон 3080-3130 пунктов, актуальный коридор для РТС - 1030-1105 пунктов", - указывает эксперт.

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