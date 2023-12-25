"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"АЛРОСА" выполнила план добычи 34,6 млн карат на 2023 год, о чем заявил глава компании Павел Маринычев. Добыча за 2022 год составила 35,6 млн карат, таким образом, снижение составило 3% г/г. Напомним, что в конце сентября компания объявляла о приостановке продаж алмазов по запросу Индии на два месяца. Мы не видим разворота в индийском экспорте обработанных алмазов (данные ноября), слабость конечных рынков все еще ограничивает восстановление в алмазах. Динамика конечного рынка бриллиантов США слабая. Таким образом, мы осторожно смотрим на сектор и негативно - на "АЛРОСА".

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