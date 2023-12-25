Индекс Мосбиржи продолжит восхождение к верхней границе диапазона 3000-3300пп на текущей неделе - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит восхождение к верхней границе диапазона 3000-3300 пунктов на текущей неделе, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Мы ожидаем, что на последней неделе 2023 года рынок продолжит расти к верхней границе краткосрочного ценового диапазона 3000-3300 пунктов индекса Мосбиржи, но достигнуть ее не сможет - настолько стремительный рост должен поддерживаться фундаментальными факторами, которых пока, к сожалению, нет. Однако до конца года инвесторам на счета должны поступить дивиденды "ЛУКОЙЛа", часть из которых наверняка будет реинвестирована - это станет серьезным импульсом для роста российского рынка".

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