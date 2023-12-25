Дивдоходность акций Магнита может составить 12% в следующем году - "Велес Капитал"

Дивидендная доходность акций "Магнита" может составить 12% годовых в следующем году, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Акционеры "Магнита" в этот четверг, 28 декабря, обсудят рекомендованные советом директоров дивиденды из нераспределенной прибыли в размере 412,13 рубля на акцию с текущей доходностью 6% и закрытием реестра 11 января, напоминает аналитик.

"С технической точки зрения акции "Магнита" в краткосрочном и среднесрочном периоде выглядят немного перекупленными и сегодня обновили максимум с ноября 2021 года на сдержанных объемах, - подчеркивает Кожухова. - Технические сигналы по бумагам умеренно позитивны: нельзя исключать, что до закрытия дивидендного реестра в случае одобрения выплат акционерами котировки достигнут пика 2021 года 7011,50 руб., после чего инвесторы перейдут к ожиданиям новых корпоративных факторов".

В целом "Магнит" старается поддерживать привлекательность своих акций, в том числе их обратными выкупами, указывает эксперт и не исключает в следующем году дивидендную доходность по бумагам выше 12%.

"При позитивном сценарии в перспективе ближайших месяцев котировки могут стремиться к максимумам с 2017 года с первой целью 7685 руб., - прогнозирует Кожухова. - Наша фундаментальная цена по акциям "Магнита" в настоящий момент установлена на уровне 8249 руб. Важная среднесрочная поддержка расположена у 5980 руб.: стабилизация ниже может служить сигналом завершения восходящего тренда".

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