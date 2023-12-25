"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Henderson с целью 680 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Henderson с целью 680 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,6%, стоп-приказ: 500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что выручка компании за 11 месяцев 2023 года составила 14,548 млрд руб., увеличившись на 34,3%. LFL продажи выросли на 27,3%, трафик - на 9,2%. В натуральном выражении продажи увеличились на 25,9%, до 4,727 млн изделий. Торговая площадь магазинов увеличилась на 13,1% до 44,18 тыс. квадратных метров.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 500 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60", - указывают в "Финаме".

Henderson - сеть магазинов классической мужской одежды и обуви.

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