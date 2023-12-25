Котировки акций НЛМК могут вырасти до 187 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки акций "НЛМК" могут вырасти до 187 руб. на фоне ралли, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"18 декабря ЕС ввел 12-й пакет санкций, согласно которому до октября 2028 года продлевается льготный период для ввоза в регион некоторых видов российских стальных полуфабрикатов, в частности, слябов и заготовок, - напоминают эксперты инвесткомпании. - Тем не менее, разрешенные объемы поставок полуфабриката из России будут постепенно снижаться с каждым годом. Напомним, на Европу приходится примерно 1/4 всех поставок "НЛМК" через NLMK Belgium Holdings, поэтому мы полагаем, что благодаря продлению квоты ключевой риск для бизнеса металлурга отсутствует. Более того, отсрочка будет действовать до октября 2028 года - это может означать, что, скорее всего, до это времени "НЛМК" так и не попадёт под санкции. Поэтому на фоне ралли акции "НЛМК" могут отскочить до 187 руб".

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