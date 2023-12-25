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25 декабря 2023 года 13:06
Котировки акций НЛМК могут вырасти до 187 руб. - "КИТ Финанс Брокер"
Котировки акций "НЛМК" могут вырасти до 187 руб. на фоне ралли, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "18 декабря ЕС ввел 12-й пакет санкций, согласно которому до октября 2028 года продлевается льготный период для ввоза в регион некоторых видов российских стальных полуфабрикатов, в частности, слябов и заготовок, - напоминают эксперты инвесткомпании. - Тем не менее, разрешенные объемы поставок полуфабриката из России будут постепенно снижаться с каждым годом. Напомним, на Европу приходится примерно 1/4 всех поставок "НЛМК" через NLMK Belgium Holdings, поэтому мы полагаем, что благодаря продлению квоты ключевой риск для бизнеса металлурга отсутствует. Более того, отсрочка будет действовать до октября 2028 года - это может означать, что, скорее всего, до это времени "НЛМК" так и не попадёт под санкции. Поэтому на фоне ралли акции "НЛМК" могут отскочить до 187 руб". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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