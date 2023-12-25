Акции "НОВАТЭКа" интересны для покупок в долгосрочные портфели - "Солид Брокер"

Акции "НОВАТЭКа" интересны для покупок в долгосрочные портфели, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Проблем от санкций на Арктик СПГ-2 хватает, однако пока видится, что они все решаемы, - пишут аналитики. - СПГ можно продавать и по спотовым ценам, которые все еще высоки относительно периодов до 2021 года. Финансирование проекта можно осуществить и через российские банки, вполне вероятно, что даже по льготным ставкам. Остается закрыть вопрос с газовозами. Мы считаем, что Арктик СПГ-2 запустится уже в 2024 году и будет приносить первую выручку практически сразу. Поэтому считаем, что "НОВАТЭК" интересен для докупок в долгосрочные портфели. Дальнейшая судьба акций во многом будет определяться новостным потоком по этому проекту. Например, если США пойдут на уступки китайским и японским партнерам в плане санкций, а это вполне вероятно, то акции неизбежно отреагируют ростом и отыграют потери".

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