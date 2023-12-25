SberCIB рекомендует покупать акции "Ренессанс Страхование" с целью 115 руб

Аналитики SberCIB Investment Research рекомендуют покупать акции компании "Ренессанс Страхование" с целевой ценой 115 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста 30% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Сейчас акции компании торгуются с коэффициентами P/E 2024о на уровне 4,4 и P/B 2024о на уровне 0,9. На наш взгляд, такая оценка предполагает дисконт к справедливой стоимости, - отмечает аналитик Андрей Ахтов. - Это единственная независимая публичная страховая группа, которая работает в сегменте страхования жизни и прочего страхования. Потенциал роста чистой прибыли на 10% в год в 2024-2028 годах и дивидендная доходность более 10% на горизонте прогнозирования в сочетании с контрциклической природой бизнеса, на наш взгляд, не учтены в значениях мультипликаторов Р/Е 2024о 4,4 и Р/B 2024о 1".

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