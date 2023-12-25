Новые облигации "Балийского лизинга" серии БО-П09 интересны при доходности не ниже 16,5% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении новых облигаций "Балийского лизинга" серии БО-П09 представляет интерес для инвесторов при доходности не ниже 16,5% годовых, считают эксперты инвестиционного банка "Синара".

"Эмитент планирует в понедельник собрать заявки на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд руб., сроком обращения 3 года и ежемесячными купонами. По выпуску предусмотрена амортизация номинала: 2,5% в даты выплаты 1-35-го купонов и 12,5% в дату выплаты 36-го купона. Обеспечение - публичная безотзывная оферта АО "Балтийский лизинг". Ориентир ставки купона - не выше 16% годовых (доходности - 17,23% годовых). Индикативная дюрация - 1,4 года. Предварительная дата начала размещения - 27 декабря, - указывает в обзоре аналитик Александр Афонин. - Близкие по дюрации выпуски компании БО-П06 и БО-П07 торгуются с доходностью в 16,3-16,5% годовых. Таким образом, заявленный ориентир по новому выпуску предполагает премию ко вторичному рынку в размере 70-90 б.п. Мы полагаем, что ее, скорее всего, сократят в процессе сбора заявок, при этом участие в размещении считаем интересным при доходности не ниже 16,5% годовых".

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