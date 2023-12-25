Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3050-3150п на текущей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3050-3150 пунктов на текущей торговой неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Сильного движения ждать не стоит на фоне приближения новогодних праздников. В то же время к концу недели, вероятно, начнут поступать выплаты дивидендные выплаты от "ЛУКОЙЛа". Поэтому инвесторы могут все же вернуться к покупкам бумаг с прицелом на последующие дивидендные отсечки других эмитентов", - отмечают эксперты в комментарии.

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