Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 91 руб./$1 на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 91 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль существенно ослабился по итогам прошедшей недели, - отмечают аналитики. - Во многом такая динамика была связана с экспирацией квартальных фьючерсов, после которой российская валюта пока не восстановилась. Сегодня курс USD/RUB находится у 91,8 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На этой неделе экспортеры могут нарастить продажи валютной выручки для уплаты налогов. На этом фоне у курса USD/RUB остается потенциал к снижению в сторону 91 руб./$1".

В свою очередь, котировки Brent, по прогнозам экспертов банка, могут попробовать закончить год выше $80/барр. даже в условиях низкой торговой активности.

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