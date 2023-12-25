Главные события недели - SberCIB

Индексы PMI в России за декабрь будут опубликованы на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

25 декабря:

- Выходной в США.

26 декабря:

- Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго в ноябре;

- Индекс цен на жилье в США за октябрь.

27 декабря:

- Росстат опубликует доклад о социально-экономическом положении России в ноябре;

- Промышленное производство в России за ноябрь.

28 декабря:

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США за ноябрь.

29 декабря:

- Индексы PMI в России за декабрь.

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