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25 декабря 2023 года 10:46
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Xinyi Solar
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Xinyi Solar с целевой ценой HKD5,78 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 38,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Китай на данный момент является мировым лидером как по существующим мощностям в сфере солнечной энергетики, так и по их ежегодному увеличению, - отмечает эксперт Сергей Кауфман. - При этом в ближайшем будущем темпы ввода мощностей, как ожидают ведущие международные агентства, продолжат обновлять рекорды. Xinyi Solar - лидер в секторе производства фотоэлектрического стекла, что позволяет компании быть бенефициаром тренда на развитие солнечной энергетики в Китае. При этом в последний год акции Xinyi Solar сильно скорректировались из-за снижения цен на фотоэлектрическое стекло и общей слабости сектора ВИЭ в мире. Это привело к падению мультипликаторов компании до крайне низких для сектора значений и, на наш взгляд, создает интересную возможность для покупок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-XINYI/SOLAR-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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