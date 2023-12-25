"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Xinyi Solar с целевой ценой HKD5,78 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 38,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Китай на данный момент является мировым лидером как по существующим мощностям в сфере солнечной энергетики, так и по их ежегодному увеличению, - отмечает эксперт Сергей Кауфман. - При этом в ближайшем будущем темпы ввода мощностей, как ожидают ведущие международные агентства, продолжат обновлять рекорды. Xinyi Solar - лидер в секторе производства фотоэлектрического стекла, что позволяет компании быть бенефициаром тренда на развитие солнечной энергетики в Китае. При этом в последний год акции Xinyi Solar сильно скорректировались из-за снижения цен на фотоэлектрическое стекло и общей слабости сектора ВИЭ в мире. Это привело к падению мультипликаторов компании до крайне низких для сектора значений и, на наш взгляд, создает интересную возможность для покупок".

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