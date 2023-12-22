Вероятно продолжение роста котировок акций золотодобытчиков на следующей неделе - Freedom Finance Global

Вероятно продолжение роста котировок акций золотодобытчиков на следующей неделе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Основным драйвером роста котировок золотодобытчиков выступает повышение цен на золото, - отмечает эксперт. - В восходящем тренде драгметалл остается третий месяц подряд, пользуясь спросом как защитный актив в условиях внешнеполитической неопределенности. Это позволяет рассчитывать на увеличение выручки перечисленных компаний по итогам четвертого квартала. Дальнейший рост цен на золото, на наш взгляд, будет ограничен историческими максимумом в районе $2151 за тройскую унцию. В свою очередь, потенциал роста до локальной целевой цены по акциям российских золотодобытчиков немного выше, что усиливает интерес инвесторов к ним в преддверии новогодних каникул, так как многие стремятся захеджировать связанные с этим периодом риски".

Аналитик прогнозирует на следующей неделе прогнозируем продолжение движения цен на золото к историческим максимумам и дальнейший рост котировок золотодобытчиков.

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