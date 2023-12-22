.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500п - SberCIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 декабря 2023 года 17:38
Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500п - SberCIB
Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500 пунктов, считают эксперты SberCIB Investment Research. "После падения в 2022 году российский рынок акций в текущем году вырос более чем на 50%. Это объясняется снижением операционных рисков, увеличением горизонта прогнозирования, а также возобновлением публикации финансовых результатов и дивидендных выплат, - пишут аналитики. - В 1П24 российский рынок акций будет под давлением. Однако мы ожидаем его восстановления во 2П24. При курсе рубля 90 за доллар целевой уровень индекса Мосбиржи к концу 2024 года составляет 3500 пунктов. С учетом ожидаемой 10%-й дивидендной доходности полная доходность индекса Мосбиржи в 2024 году прогнозируется на уровне 21% в номинальном выражении и 17% - в реальном". Также эксперты инвестбанка отмечают, что текущая оценка рынка акций по коэффициенту P/E (4,8) находится вблизи справедливого уровня при нынешней ставке безрисковой доходности. Однако такое значение коэффициента можно считать низким относительно исторических средних оценок. "Мы отдаем предпочтение акциям с высокими дивидендными выплатами и компаниям с большим потенциалом роста, - указывают стратеги SberCIB. - В списке фаворитов на 2024 год находятся акции "ЛУКОЙЛа", "Транснефти", "Северстали", Globaltrans, "Совкомфлота", Ozon, "Яндекса", X5 Retail, "Магнита", "Московской биржи" и TCS Group ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
22 декабря 2023 года 18:14
Вероятно продолжение роста котировок акций золотодобытчиков на следующей неделе - Freedom Finance Global
Вероятно продолжение роста котировок акций золотодобытчиков на следующей неделе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Основным драйвером роста котировок золотодобытчиков выступает повышение цен на золото, - отмечает эксперт. - В восходящем тренде драгметалл остается третий... читать дальше
.22 декабря 2023 года 16:20
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "АЛРОСА" в этом году добыла 34,6 млн карат алмазов (-3% г/г), полностью выполнив свой производственный план, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев.... читать дальше
.22 декабря 2023 года 15:40
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях "Магнита" против "шорта" в акциях "МТС", открытую 27 ноября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. Торговая идея к настоящему моменту принесла доходность около 5%, и... читать дальше
.22 декабря 2023 года 14:31
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4720-4780 пунктов - Freedom Finance Global
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4720-4780 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. Эксперт предполагает, что после небольшой консолидации тестирование локальных максимумов возобновится, хотя слабые макроданные способны вызвать негативную... читать дальше
.22 декабря 2023 года 14:06
Возможны попытки стабилизации индекса Мосбиржи выше уровня в 3100 пунктов на следующей неделе и стремление к следующим сопротивлениям на отметках 3125 и 3160 пунктов, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Для реализации умеренно "бычьего" сценария... читать дальше
.22 декабря 2023 года 13:41
Широкая техническая картина в целом предполагает дальнейший подъем индекса S&P 500 и обновление исторических максимумов выше 4820 пунктов, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Стартовавшая в среду коррекция рынка акций США в четверг не нашла продолжения. После минус 1,5%... читать дальше
.22 декабря 2023 года 13:11
"Финам" подтверждает рейтинг" покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 0,029 рубля за штуку - опубликованная отчетность и заявления менеджмента эмитента будут оказывать умеренную поддержку бумагам в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела... читать дальше
.22 декабря 2023 года 12:39
Цена золота в целом обладает шансами на рост до $2152 за тройскую унцию в начале следующего года, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Котировки драгметалла продолжают восстановление после нисходящей коррекции в первой половине месяца. Если курс доллара под закрытие года продолжит... читать дальше
.22 декабря 2023 года 12:09
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Чистая прибыль банка за ноябрь 2023 года оказалась намного ниже нормальной органической месячной прибыли на уровне 30 млрд рублей. Основной вклад в это снижение... читать дальше
.22 декабря 2023 года 11:42
Индекс Мосбиржи в целом продолжит оставаться в высоковолатильном боковике в ближайшие фондовые сессии, но под конец следующей недели, когда объемы торгов традиционно упадут, возможны сильные движения как рынка в целом, так и отдельных бумаг, считает руководитель направления инвестиционного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.