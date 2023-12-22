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22 декабря 2023 года 17:05
Рубль может временно укрепиться в 1К24 - SberCIB
Рубль может временно укрепиться в I квартале 2024 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Фундаментально курс рубля прежде всего зависит от объема экспорта - при нынешнем объеме справедливый курс USD/RUB должен быть около 80 руб./$1, - отмечают эксперты инвестбанка. - Следовательно, рубль недооценен на 10-15%. Обязательная продажа валютной выручки и отказ от покупок валюты по бюджетному правилу позволили рублю стабилизироваться около 90 руб./$1. Отсутствие существенных покупок валюты и ее продажа по бюджетному правилу в следующем году позволят рублю укрепиться до 85 руб./$1 в 1К24. Однако позже он вернется к отметке 90 руб./$1, поскольку обязательная продажа валютной выручки может быть отменена, а компаниям могут разрешить выкуп акций у иностранцев". На взгляд экспертов, главным фактором риска для рубля выступает резкое сокращение экспорта, которое возможно в случае глобальной рецессии и расширения санкций против России. В этих условиях рубль может подешеветь относительно базового прогноза 90 руб./$1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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