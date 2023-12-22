"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"АЛРОСА" в этом году добыла 34,6 млн карат алмазов (-3% г/г), полностью выполнив свой производственный план, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев. Компания ранее планировала вернуться на целевой уровень добычи в 37-38 млн карат на среднесрочном горизонте. Хотя "АЛРОСА" сохранила уровень производства, несмотря на временную остановку продаж в сентябре-октябре 2023 года, не считаем возможное накопление запасов негативным для добытчика. Кроме того, мы не ожидаем, что потенциальное ужесточение ограничений на импорт камней российского происхождения со стороны США (~50% мирового спроса на бриллианты) существенно повлияет на деятельность "Алросы": сейчас не существует механизма, который позволял бы определить точное происхождение алмаза", - пишут аналитики Дмитрий Глушаков, Иван Сальковский и Никанор Халин.

Эксперты сохраняют положительный взгляд на компанию и отмечают привлекательную оценку: при текущем курсе рубля и восстановлении цен на алмазы акции "АЛРОСА" торгуются по мультипликатору EV/EBITDA ''24 1,8-2,5х (дисконт более 60% к среднеисторическому уровню). Доходность FCF на 2024 год может составить 17-23% при восстановлении цен и 14%, если цены не восстановятся, полагают аналитики.

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