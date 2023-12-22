"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: лонг в акциях Магнита против МТС

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях "Магнита" против "шорта" в акциях "МТС", открытую 27 ноября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

Торговая идея к настоящему моменту принесла доходность около 5%, и аналитики ожидают еще 15% до конца февраля. 28 декабря состоится ГОСА "Магнита" - эксперты ждут одобрения дивидендов и переизбрания СД. Вместе с тем для "МТС" не ожидается значимых краткосрочных катализаторов.

"Парная идея соответствует долгосрочному взгляду, - отмечается в комментарии. - На 12 месяцев вперед у нас позитивный взгляд на "Магнит" и нейтральный на "МТС". Ритейлер торгуется немного ниже телекоммуникационной компании по мультипликатору EV/EBITDA 2024 года - 3,6х против 4,0х. При этом мы видим существенно более высокий потенциал роста EBITDA и выручки для "Магнита" долгосрочно. Стратегическим риском для инвестиционной истории "Магнита" остается слабый рост выручки и низкое число открытий магазинов за 9 месяцев 2023 года, однако, учитывая завершение оптимизации структуры акционеров, мы ждем усиления фокуса менеджмента на рост".

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